I cento anni del PCI, il compianto Carlo Giacobbe ultimo segretario provinciale del partito

Savona. Il 21 gennaio 1921 nasceva in un teatro di Livorno, dalla scissione con il Partito Socialista Italiano. Sarà il più grande partito comunista dell’Europa occidentale. La nascita avviene come sezione italiana dell’Internazionale Comunista in seguito al biennio rosso e alla rivoluzione d’ottobre. “Non so se dividersi sia un destino della sinistra” disse Achille Occhetto, 84 anni, ex segretario del Pci.

Quel partito, la sua nascita, i suoi valori, i suoi ripensamenti e le sue germogliazioni, ancora oggi fa discutere e fa riflettere, non solo la sinistra politica italiana.

... » Leggi tutto