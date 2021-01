Il Covid ferma gli artisti, Liber theatrum rilancia con i corsi online

Ventimiglia. In un purtroppo sempre più lungo periodo di pausa obbligatoria per l’emergenza sanitaria causata dal Covid e in attesa in attesa di poter tornare a organizzare “in presenza” i suoi consueti e affollati corsi di recitazione, guidati da Diego Marangon, per bambini, ragazzi e adulti, ma soprattutto confidando poter essere a breve nuovamente in scena, come già avvenuto seppure limitatamente nella passata estate, anche Liber theatrum rompe almeno in parte gli indugi decidendo di proporre “Fai fiorire la tua voce! Noi siamo ciò che la nostra voce è in grado di esprimere”: corso on line di dizione e lettura espressiva dedicato alla voce e al suo corretto utilizzo, tenuto da Silvia Villa: attrice, cantante ed esperta doppiatrice.

