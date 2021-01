La Liguria torna a sperare nella zona gialla, Toti: “Tutti i dati in miglioramento”

Liguria.“Come era ampiamente previsto tutti gli indicatori ci danno in sensibile miglioramento con un rischio basso o moderato per la regione e un Rt sceso sotto 1 in modo sensibile”. Ad anticiparlo è il presidente Giovanni Toti nel consueto punto stampa sull’emergenza coronavirus, alla vigilia del nuovo monitoraggio del ministero della Salute.

I dati si riferiscono alla “prima settimana di monitoraggio che, stando a quanto previsto dal Dpcm, varrà come base di valutazione la settimana prossima per l’attribuzione delle nuove zone”. In base a questi numeri “la Liguria è posizionata in una zona compatibile col giallo“, preannuncia Toti.

