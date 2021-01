L’influenza stagionale è ai minimi storici, Icardi: “Altri effetti delle misure anti Covid”

Liguria. “Le misure prese per limitare la diffusione del Sars-CoV-2, insieme alla vaccinazione, stanno facendo sì che i casi di influenza siano in Italia, e in Liguria, ai minimi degli ultimi anni, e anche una volta usciti dall’emergenza alcune lezioni imparate dovrebbero essere sempre messe in pratica, dall’igiene delle mani a gesti come starnutire nel gomito”.

Così, intervistato dall’Ansa, Giancarlo Icardi, direttore del dipartimento di Igiene del Policlinico San Martino di Genova, commentando gli ultimi dati dell’Istituto superiore di sanità sull’influenza stagionale.

... » Leggi tutto