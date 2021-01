Loano, la mensa della scuola dell’infanzia nel mirino delle mamme: “Menu sbilanciato e senza varianti vegetariane”

Loano. Piatti annunciati nel menu e non serviti “per problemi di logistica” tuttora irrisolti; sostituti che non piacciono ai bambini e quindi “finiscono per l’80% nella spazzatura” della scuola; la “incapacità di proporre un’alternativa vegetariana” per i bambini che non mangiano carne. Sono questi alcuni dei problemi registrati dalle mamme di diversi bambini che frequentano (ed usufruiscono del servizio mensa) la scuola dell’infanzia “Simone Stella” di Loano.

“Da quando ad ottobre è partito il servizio mensa – spiegano le mamme – stiamo combattendo per avere risposte dalla Fondazione e dai servizi sociali, cioè le due strutture che si occupano di gestire la scuola dell’infanzia ed il servizio mensa. Finora, però, abbiamo avuto solo informazioni vaghe che spesso non corrispondono nemmeno alla realtà. Nel frattempo, i problemi restano”.

... » Leggi tutto