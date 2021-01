Genova. I ripristini in cemento sulla passeggiata Anita Garibaldi di Nervi sono provvisori: i mattoncini in cotto della pavimentazione torneranno al loro posto.

In questi giorni Ireti, in coordinamento con Aster, sta effettuando gli “assaggi”, operazioni propedeutiche a un cantiere per potenziare le tubazioni del gas e la rete fognaria.

