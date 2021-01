Sanremo, l’attività della municipale nel 2020, calano incidenti e multe in un anno segnato dalla pandemia

Sanremo. «Mai come quest’anno siamo concentrati su altre tematiche sulle quali, forse, nessuno di noi era pronto ad affrontare. Ringrazio gli agenti, sempre importanti, ma mai come quest’anno. Ringrazio il corpo anche per la gestione delle allerte meteo, affrontate con molta professionalità. Siamo un buon esempio nella gestione delle allerte. La Milano Sanremo è stata organizzata anche grazie alla polizia municipale. Riamane tra i miei progetti principe lo spostamento del comando della municipale». Il sindaco Alberto Biancheri commenta così, in occasione di San Sebastiano, santo patrono della polizia locale, il bilancio dell’attività nel 2020 del corpo, segnata dalla pandemia e da una conseguente diminuzione di incidenti e sanzioni.

