Savona 2021, l’assemblea di Sinistra Italiana ratifica l’alleanza con Marco Russo

Savona. Nella settimana decisiva per la costruzione di un ampio capo progressista per le amministrative del Comune di Savona, si sono già tenuti tre importanti appuntamenti, la settimana scorsa l’incontro tra i gruppi consiliari e Marco Russo, martedì 19 gennaio la riunione dei sottoscrittori del manifesto per una “Sinistra Savonese, unità e progetto” (tra Sinistra Italiana e l’associazione Il Rosso non è il nero), mentre ieri sera si è svolta l’assemblea provinciale di Sinistra Italiana e questa sera si terrà l’incontro fra tutte le forze dell’area, Rete a Sinistra, Sinistra Italiana, Verdi, Demos, Noi per Savona, Linea Condivisa e i rappresentanti de Il Rosso non è il nero, al fine di delineare il percorso che dovrebbe essere un assist fondamentale per la prossima sfida elettorale della nostra città.

“Sinistra Italiana ha da tempo iniziato un percorso di ascolto e confronto per costruire una proposta per la città di Savona che riporti i soggetti civici, i partiti e le associazioni a convergere sui temi fondamentali che dovranno caratterizzare la prossima amministrazione civica, attraverso un programma innovativo che abbiamo costruito in questi mesi lavorando e collaborando con tutte le forze disponibili” sottolinea Gabriella Branca, la presidente regionale di Sinistra Italiana.

