Ultimo saluto a Marco Massone: corteo di ambulanze dal piazzale della Croce Rosa di Celle

Varazze. Addio a Marco Massone: si sono radunate in piazza Silvio Volta, sotto la sede della Croce Rosa le ambulanze che, di lì a poco, sono partite, in corteo, per l’ultimo saluto al milite della Croce Rossa di Varazze scomparso negli scorsi giorni.

Un omaggio commovente che ha chiamato a raccolta per la triste occasione le pubbliche assistenze della Croce Verde e Oro delle due Albissole, della Croce Bianca di Savona e di Spotorno e della Rosa di Celle che, intorno alle 10, si sono allineate e sono partite in una mesta processione, sotto la pioggia, alla volta della parrocchia di Sant’Ambrogio dove ad aspettarle c’era la Croce Rossa di Varazze, per i funerali del giovane.

