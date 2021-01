Vaccino Covid per gli odontoiatri, Ciangherotti (FI): “In provincia di Savona ancora oggi figli e figliastri”

Savona. “Siamo esposti, ogni giorno, a enormi rischi di contagio, eppure, ancora oggi, 21 gennaio 2021, non c’è alcun cronoprogramma che indichi il calendario delle vaccinazioni contro il covid per gli odontoiatri della Provincia di Savona”. A denunciarlo è il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga, consigliere provinciale e odontoiatra Eraldo Ciangherotti.

“La mancanza di programmazione regionale è evidente, il principio della tutela della salute sancito dalla Costituzione Italiana viene profondamente violato con un silenzio persistente degli addetti ai lavori che lascia senza parole. Sì, perchè per la carenza di ambulatori dentistici pubblici in provincia di Savona, noi odontoiatri liberi professionisti lavoriamo per garantire un servizio essenziale altrimenti inesistente e siamo abbandonati a noi stessi, senza la protezione vaccinale che altre categorie di operatori del mondo della sanità pubblica hanno già ricevuto pur senza lavorare a contatto con la bocca del paziente. È incomprensibile questa nostra esclusione dalla vaccinazione al contrario di quanto sta avvenendo ai colleghi odontoiatri della vicina provincia di Imperia (che, da ieri, vengono vaccinati) e di altre regioni (che da settimane hanno incluso gli odontoiatri nel piano vaccinale prioritario) ed a coloro i quali lavorano nel settore pubblico”.

