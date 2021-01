Viabilità, Coldiretti: “Bene il dialogo avviato per migliorare e rendere sicuri 750 km di strade provinciali”

Provincia. Ben 750 chilometri di strade provinciali, che ormai, soprattutto nell’entroterra, in svariati momenti dell’anno subiscono l’inclemenza del clima, dove piogge incessanti, ghiaccio e neve creano pericoli stradali e blocchi alla circolazioni che non di rado, isolano intere aree: Coldiretti Savona, assieme alle aziende associate, pronta a collaborare per sicurezza stradale della provincia e la salvaguardia delle aree boschive. È quanto afferma Coldiretti Savona a seguito della partecipazione al tavolo tecnico provinciale “Viabilità ed Ecologia” relativo alla gestione delle strade del territorio e le aree forestali circostanti.

Finalità generale del progetto esposto dal presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, è quello di coniugare la salvaguardia della pubblica incolumità con la gestione attiva e corretta delle aree di pertinenza delle strade provinciali, dotandosi di un piano operativo e di linee guida condivise per renderne più sicura la viabilità. Primo passo sarà la mappatura e classificazione, in relazione al rischio potenziale, delle formazioni forestali o delle singole piante instabili, che rappresentano un pericolo per la viabilità stradale, oltre a programmare di gestione a 360° tenendo sempre in considerazione gli aspetti di rilevanza paesaggistica, ambientali e sociali.

