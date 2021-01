Albenga, Ciangherotti: “Dov’è finito il punto-tamponi del parcheggio dell’autostrada?”

Albenga. Il punto-tamponi nel parcheggio del casello di Albenga è “sparito”. A segnalarlo il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Eraldo Ciangherotti.

“Con questa mattina ho fatto il mio cinquecentesimo tampone rapido nasofaringeo da quando è scoppiato il Covid. Mentre oggi vado a domicilio da un mio paziente, scopro che, dal parcheggio subito all’uscita dell’autostrada di Albenga, è sparito improvvisamente il punto per esecuzione tamponi in modalità drive-through e chi oggi, per una qualche ragione, sospetta di essere Covid positivo, deve recarsi a Quiliano per sottoporsi al tampone molecolare”.

