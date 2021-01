Covid, drive through ad Albenga: lunedì il sopralluogo per trovare nuova collocazione

Albenga. Dopo la sospensione del servizio Drive Through presso il parcheggio del casello autostradale di Albenga, il sindaco Riccardo Tomatis si è attivato contattando l’Asl e manifestando la disponibilità dell’amministrazione al fine di poter riportare il servizio sul territorio il prima possibile.

Lunedì 25 gennaio sarà così effettuato un sopralluogo con gli enti competenti per valutare una eventuale nuova collocazione del centro raccolta tamponi. “Il Comune si è reso immediatamente disponibile per poter trovare uno spazio idoneo e poter riposizionare quanto prima il Drive Through – afferma il sindaco Riccardo Tomatis – Nel corso del sopralluogo identificheremo un’area comunale facilmente accessibile e che non crei problemi alla viabilità (essendo diventati moltissimi i tamponi eseguiti ed essendo il Drive Through di Albenga punto di riferimento per tutto il distretto sociosanitario)”.

