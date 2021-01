Il Setterosa batte Israele: l’Ungheria ultimo ostacolo verso Tokyo

Ad un successo dal sogno olimpico. Il Setterosa supera in scioltezza Israele per 15-6 nei quarti di finale del preolimpico di pallanuoto femminile, in svolgimento al centro federale di Trieste. Domani, sabato 23 gennaio, alle ore 20, affronterà l’Ungheria, che si è imposta 20-7 sulla Francia, nella partita che vale la qualificazione a Tokyo. Nella precedente semifinale la Grecia, che ha sconfitto 22-3 la Slovacchia, giocherà con la vincente dell’ultimo quarto Olanda-Kazakistan in programma alle 20.

L’ultimo precedente tra Italia e Ungheria risale al 22 luglio 2019, quando nei quarti di finale dei mondiali di Gwangju vinsero 7-6 le magiare; un mese prima le azzurre si erano imposte 8-7 a Budapest nella Diapolo Cup.

... » Leggi tutto