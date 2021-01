Incidente Costa Smeralda, sindacati: “Rispettare le misure di sicurezza a tutela dei lavoratori”

Savona. “Ancora una volta, dopo un simile incidente accaduto sempre tra una nave Costa Crociere e una gru parcheggiata in banchina, fortunatamente, non ci sono stati feriti, solo e esclusivamente perché in quei frangenti non vi erano lavoratori nelle vicinanze”.

Così i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti commentano quanto accaduto nella mattinata odierna quando la Costa Smeralda, durante le manovre di entrata nello scalo savonese, ha urtato le gru del Terminal Colacem, causando pesanti danni alle attrezzature della banchina.

... » Leggi tutto