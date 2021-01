Scuole e Puc con ampiamento medie strutture di vendita: incontro fra Confcommercio e Amministrazione comunale dianese

Diano Marina. Nel Palazzo comunale si è svolto l’incontro chiesto dalla Confcommercio del Golfo Dianese con il sindaco Giacomo Chiappori, l’assessore Barbara Feltrin e il vicesindaco Cristiano Za Garibaldi, in merito alla questione delle scuole e della revisione della Pianificazione urbanistica. Sono stati chiesti chiarimenti in merito all’operazione che prossimamente proseguirà con una gara per l’assegnazione dei lavori di costruzione del nuovo plesso scolastico, i cui tempi di realizzazione non saranno brevi, ma anche in merito all’aggiornamento del Puc, che prevede che le medie strutture di vendita abbiano una superficie più ampia, senza ricadere nelle grandi strutture.

