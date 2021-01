Ventimiglia, dopo la frana riapre via Toscanini

Ventimiglia. Si sono conclusi i lavori di ripristino della frana che, nel gennaio 2020, aveva interessato via Toscanini, costringendo alla chiusura del tratto di strada per la messa in sicurezza del versante roccioso. E’ previsto per lunedì prossimo il rifacimento della segnaletica orizzontale e alle 12,30, il sindaco Gaetano Scullino firmerà l’ordinanza di riapertura della strada che renderà via Toscanini nuovamente percorribile in sicurezza.

