Vertenze storiche, crisi industriale e post-Covid: i sindacati incontrano i parlamentari savonesi

Provincia. I segretari confederali territoriali di Cgil Andrea Pasa, Cisl Claudio Bosio e Uil Gianni Mazziotta incontreranno i parlamentari eletti nel territorio alla riunione organizzata in videoconferenza dal sindacato locale nel pomeriggio di venerdì 29 gennaio.

“La situazione di stallo ed incertezza in cui versano alcune vertenze storiche per la provincia di Savona, richiede, secondo il sindacato locale, una rinnovata attenzione ed interventi urgenti che possano far ripartire proficuamente il confronto sui tanti tavoli ministeriali aperti – spiegano i rappresentanti dei sindacati confederali in una nota congiunta – La drammatica crisi pandemica che stiamo tutt’ora affrontando ha pesantemente aggravato una già difficile situazione economica, sociale ed occupazionale che da molto tempo opprime la nostra regione e soprattutto la provincia di Savona, con particolare insistenza su specifiche realtà industriali che rappresentano parte della spina dorsale dell’economia del territorio nonché settori strategici anche per il nostro Paese”.

