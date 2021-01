Aggredirono giovane straniero per motivi razziali: Daspo ‘Willy’ per 9 ultras sampdoriani

Genova. Il questore di Genova ha emanato nove daspo ‘Willy’ per complessivi 12 anni nei confronti di 9 giovani, alcuni appartenenti a frange della tifoseria sampdoriana, a seguito dei fatti avvenuti il 5 settembre dello scorso anno in piazza delle Erbe nei pressi del Gradisca Caffè, quando senza motivazione alcuna ma con movente di discriminazione razziale, i 9 soggetti, tra cui un minorenne di 17 anni, si resero responsabili di aggressione in danno di un cittadino gambiano di 24 anni.

Le indagini svolte dal commissariato centro hanno consentito di identificare tutti i responsabili facendo anche luce sul movente razziale dell’aggressione.

