Cantieri autostrade, da lunedì 25 gennaio chiuso l’allacciamento della A12 con la A7

Genova. Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire

attività di assessment e manutenzione della galleria “Rivarolo II”, sarà

chiuso l’allacciamento con la A7, in direzione di Genova, dalle 6:00 di

lunedì 25 alle 6:00 di sabato 30 gennaio.

Contemporaneamente, per analoghe attività sulla galleria “Ribasso” sulla A12, sarà attiva una cantierizzazione tra le stazioni di Chiavari e Lavagna che comporterà la chiusura della stazione di Lavagna in uscita per chi proviene da Livorno e in entrata per chi è diretto a Genova: in alternativa potrà essere

utilizzata la stazione di Chiavari.

