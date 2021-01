Cus Genova volley, buona la prima: debutto in Serie B vincente con la Zephyr

Genova. Il campionato di Serie B maschile di pallavolo ha finalmente preso il via e così il Cus Genova volley ha potuto debuttare nella serie nazionale. La squadra genovese ha vinto il derby contro la Zephyr Valdimagra al tie break, incassando così i primi due punti della stagione.

Dieci i mesi di stop della Serie B; la ripresa è stata segnata da qualche difficoltà, per un protocollo non semplicissimo da adattare e qualche squadra ha dovuto rinviare l’impegno. L’impegno è per chiudere la stagione regolarmente, ma la pandemia potrà dire ancora la sua nei prossimi mesi.

... » Leggi tutto