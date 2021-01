I ristoratori genovesi in piazza lunedì: “Non siamo untori, ci lascino riaprire in sicurezza o ci diano ristori veri”

Genova. E’ nata quasi per caso da un gruppo di ristoratori che si sono ritrovati a Busalla per ragionare insieme su come chiedere al loro Comune l’esenzione dalla Tari. Poi, tra una chiacchierata, una chat su whatsapp e un paio di riunioni su Zoom è nata l’idea di una protesta pacifica sotto la Prefettura di Genova con appuntamento fissato per lunedì mattina alle 10.

Marco Guandalini, titolare dell’antica trattoria Semino di Busalla è indubbiamente soddisfatto che l’iniziativa prometta una buona partecipazione: “Abbiamo dovuto creare un gruppo telegram – racconta – perché erano in troppi. Ci sono arrivate richieste di partecipazioni dalle altre valli per arrivare a Genova dal centro città al levante”.

