Sampdoria, Santon o Ferrer come vice Bereszyński?

Genova. Spesso criticato dai tifosi, sui “social”, Medhi Léris non solo gode della stima di mister Ranieri, che spesso gli dà spazio, ma anche di quella dell’Olimpyque Marsiglia, che – stando a quanto riporta ‘La Provence’ – potrebbe fare il tris di pesca in Serie A, dopo i tesseramenti di Arkadiusz Milik (dal Napoli) e Paul Lirola (dalla Fiorentina). Il tornante, ex Chievo, sarebbe stato individuato dal tecnico dei provenzali, Luís André de Pina Cabral de Villas-Boas, come il possibile sostituto del serbo Nemanja Radonjić, che i tam tam di mercato danno destinato ad altri lidi.

L’infortunio del laziale Luiz Felipe ha dato ulteriore corpo alle voci che già prima raccontavano della possibilità di vedere Omar Colley vestire il bianco celeste, al posto del blucerchiato.

