Savona 2021, il Pd dice sì a Marco Russo: “Piena sintonia di intenti e visione”. Ora palla agli alleati

Savona. “Piena sintonia di intenti e visione” con il Patto per Savona di Marco Russo, che a questo punto è di fatto il candidato ufficiale del Pd. Qualche “difficoltà d’agenda” con alcuni alleati e, sullo sfondo, la fiducia di poter costruire una alternativa “alla peggior giunta che la città di Savona abbia conosciuto”. Sono questi in sintesi i punti chiave mersi dall’assemblea comunale del Partito Democratico, svoltasi ieri in via telematica. Dopo Sinistra Italiana, dunque, anche il Pd rompe definitivamente gli indugi.

Nella sua relazione il segretario comunale, Stefano Martini, ha espresso preoccupazione per la situazione nazionale e aggiornato i delegati sugli incontri tenuti in queste settimane con le forze politiche di opposizione, con molte forze civiche e sociali e il “Patto per Savona”: “Sono stati incontri sicuramente positivi – dichiara Martini – con alcune forze (il riferimento è soprattutto al MoVimento 5 Stelle, ndr) abbiamo avuto qualche difficoltà d’agenda e ci incontreremo a breve, ma possiamo dire che il cantiere per l’alternativa alla peggior giunta che la città di Savona abbia conosciuto prende forma. C’è ancora del lavoro da fare e serve pazienza, ma siamo sulla strada giusta”.

