Vaccinazione agli infermieri liberi professionisti, l’Opi Imperia raccoglie i nominativi

Imperia. “In riferimento alla comunicazione del direttore generale Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria Francesco Quaglia in riferimento all’oggetto vaccinazione Covid-19 per infermieri libero professionisti, si chiede di voler fornire alla scrivente gli elenchi, suddivisi per Asl di competenza e per professione, entro il 31 gennaio al fine di procedere nel più breve tempo possibile e coerentemente con le indicazioni Ministeriali alla predisposizione della programmazione della campagna”.

... » Leggi tutto