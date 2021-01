Varazze, le mamme di Casanova chiedono la riattivazione della sezione Primavera

Varazze. Mamme in fermento a Casanova: c’è grande richiesta per la riattivazione della sezione Primavera nella locale scuola dell’infanzia.

Negli anni passati l’Istituto, che serve tutto l’entroterra varazzino, è stato un fiore all’occhiello per il Comune di Varazze, perché unico a garantire un percorso scolastico continuativo e di qualità, che permettesse ai bambini di rimanere in spazi noti e volti conosciuti dai 2 agli 11 anni di età. Molte le attività organizzate in collaborazione soprattutto fra educatrici e maestre d’asilo, ma anche con gli insegnanti della Primaria. Attività agevolate dagli ampi spazi interni ed esterni della struttura, dotata di un parco a prato e alberi, recintato e attrezzato con giochi.

