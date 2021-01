Coronavirus, presidente Toti: «Situazione in miglioramento. Pronti ad accelerare coi vaccini»

Genova. «I dati di oggi sono tutto sommato positivi. Siamo sempre in pandemia, certo, ma rispetto ad altre regioni la situazione è in miglioramento. Continua a calare l’incidenza del virus, a quota sotto 1,8 su 10mila persone, e con un Rt attorno allo 0,80. In nostri dati sono molto precisi e spero ci portino presto in zona gialla. Domani tornano a scuola gli studenti delle superiori con didattica in presenza al 50%: si tratta di un ulteriore piccolo passo verso la normalità». Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione Coronavirus e vaccini in Liguria.

... » Leggi tutto