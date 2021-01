Festival di Sanremo senza pubblico, Fiorello: «L’Ariston non sarà un teatro ma uno studio televisivo»

Sanremo. «L’Ariston in quelle cinque serate non sarà un teatro, ma uno studio televisivo. Da pubblico pagante a pubblico pagato è un attimo. Noi abbiamo il pubblico di “C’è posta per te”, gli stessi verranno, perché tutti bravi sono». A confermare le ultime indiscrezioni sul pubblico del Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 2 al 6 marzo, è Fiorello, conduttore della kermesse canora insieme al direttore artistico Amadeus. All’interno del Teatro Ariston ci saranno solo figuranti, mentre è tramontata nei giorni scorsi la prima ipotesi di un pubblico ospitato su una nave da crociera, pensata per creare una sorta di “bolla” contro i contagi da Covid-19.

