Giusvalla, lunedì lavori sulla rete elettrica: dalle 9 alle 16 niente corrente

Giusvalla. E-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che, a partire da lunedì 25 gennaio, eseguirà lavori di restyling sui propri impianti nel territorio comunale di Giusvalla. I tecnici dell’azienda effettueranno interventi di potenziamento del sistema elettrico nell’ambito del Progetto E-Grid che, coniugando innovazione e sostenibilità, intende dotare il sistema elettrico di ottimizzazioni tecnologiche, utili a garantire efficienza e continuità del servizio. Nel dettaglio, gli operai eseguiranno il rifacimento della cabina di trasformazione MT/BT “Giusvalla”, situata nell’omonimo Comune.

Le operazioni, che devono essere svolte in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono una temporanea interruzione del servizio lunedì 25 gennaio con orario 09:00-16:00 nelle seguenti zone: loc Castello 4, da 1 a 5, sn1; loc Bricco 2, 1, sn, sn1, sn2, sn3; v Colla 2, da 1 a 3, sn1; loc Bricco Croce sn, sn2; loc Miadonna sn, sn1, sn2; v Pimpiri 2, da 1 a 3; loc Pilan 2, da 1 a 3; loc Tasso 1, sn1, sn2; loc Tunno 2, 1, sn1; loc Riondi 1, sn1; loc caporale 2, 1; loc Pratomino 1; loc vicari 2, 1; loc Chiche’ 1; loc Molino sn; loc Volpera 1; loc Luera 2, 1, da 2 a 4, da 1 a 3, sn1; loc Iverni 1; v zerbi 1; loc Pian Pietro da 2 a 8, da 12 a 16, da1 a 5, da 9 a 11, da 15 a 17, sn4, sn1,sn2, sn3, sn5; pza Anselmi da 2 a 4, da 1 a 5, da 9 a 17, 21, da 25 a 27, sn, cant, sn1, sn2,sn3; v Montenotte da 2 a 14, da 18 a 20, da 24 a 34, da 1 a 5, sn1, sn3, sn2; loc Veracurta da 2 a 4, da 4bis a 22, da 1bis a 11, da 15 a 17, 23, sn1; v Galletti 2, da 6 a 16, da 1 a 3, da 7 a 15, sn, sn1, sn2; loc Piani da 2 a 12, da 16 a 18, da 3 a 5, da 11 a 17; v Provinciale da 2 a 10, da 1 a 9, 9bis,cant, sn1; v Roma da 2 a 24, da 1 a 13, sn4, sn1, sn2, sn3; cso Bovio da 12 a 14, da 7 a 9, sn1, sn3, sn2; v Colletto da 2 a 8, 12, da 1 a 11, sn1; loc Battani da 2 a 10, 1, da 5 a 11; loc Arbare’ da 2 a 6, da 3 a 7, sn; loc Casa Rodon da 2 a 4, da 1 a 3; loc Perroni da 2 a 14, da 1 a 13; loc Zuva da 2 a 4, da 1 a 3, sn.

Mercoledì 27 gennaio l’interruzione sarà dalle ore 09:00 alle 16:00 nelle seguenti vie: loc Pian Pietro da 2 a 8, da 12 a 16, da1 a 5, da 9 a 11, da 15 a 17, sn4, sn1,sn2, sn3, sn5; loc Veracurta da 2 a 4, da 4bis a 22, da 1bis a 11, da 15 a 17, 23, sn1; v Galletti 2, da 6 a 16, da 1 a 3, da 7 a 15, sn, sn1, sn2; loc Piani da 2 a 12, da 16 a 18, da 3 a 5, da 11 a 17; v Colletto da 2 a 8, 12, da 1 a 11, sn1; loc Casa Rodon da 2 a 4, da 1 a 3; loc Zuva da 2 a 4, da 1 a 3, sn; loc Bricco 2, 1, sn, sn1, sn2, sn3; v Colla 2, da 1 a 3, sn1; v Pimpiri 2, da 1 a 3; loc Pilan 2, da 1 a 3; loc Tasso 1, sn1, sn2; loc Caporale 2, 1; loc Riondi 1, sn1; loc Luera 2, 1; loc Chiche’ 1; v Zerbi 1.

