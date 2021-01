Sanremo, «Se Festival sarà con pubblico, mondo dello spettacolo manifesterà davanti a Teatro Ariston»

Sanremo. «Con la presente voglio annunciare, come già fatto avvisando la stessa questura di Imperia, che dal momento che il teatro Ariston sarà aperto al pubblico per il Festival tutto il settore dello spettacolo, e non solo, è pronto a scendere in piazza davanti al teatro in segno di protesta». A dichiararlo è Roberto Posenato, rappresentante legale dell’agenzia Face Management Spettacoli, con sede a a Coccaglio, in provincia di Brescia.

... » Leggi tutto