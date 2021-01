Alassio piange la scomparsa dello storico bagnino Dante Bottelli

Alassino doc, per anni e anni storico bagnino della città del Muretto, presso lo stabilimento “Bagni Lino”, conosciuto e stimato da tutti, non solo nel settore turistico e balneare: si è spento all’età di 58 anni Dante Bottelli, dopo aver lottato contro un brutto male che non gli ha lasciato scampo.

Dante lascia la sorella sorella Giusi con il marito Maurizio, la nipote Roberta con il marito Giuseppe e la piccola Sofia.

