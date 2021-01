Imperia. Rientro in classe, anche se per ora solo al 50 per cento, per gli studenti delle scuole superiori imperiesi. Previsti orari differenziati, entrate e uscite a scaglionate, turni per la didattica a distanza, e maggiore attenzione per quanto riguarda gli spostamenti con i mezzi pubblici.

... » Leggi tutto