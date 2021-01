Entella vittoriosa sul Pisa: le parole di Fabrizio Poli e Ilias Koutsoupias

Chiavari. Dopo il successo in rimonta per 2 a 1 sul Pisa, l’Entella è pronta a tornare subito in campo per preparare al meglio la delicata sfida di sabato prossimo, in casa, contro il Cosenza.

I biancocelesti riprendono la preparazione oggi pomeriggio al Comunale. Ecco nel dettaglio il programma della settimana: lunedì 25 allenamento ore 16, martedì 26 doppia seduta, mercoledì 27 allenamento ore 14, giovedì 28 allenamento ore 14, venerdì 29 rifinitura ore 14, sabato 30 ore 14 Entella-Cosenza.

