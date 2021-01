Riapertura punto nascite, dalla Sardegna un messaggio di solidarietà: “Basta giocare con la salute”

Pietra Ligure. “Siamo felici di essere sempre in contatto con il gruppo che chiede la riapertura del punto nascite dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, continuiamo con la nostra solidarietà e vicinanza a partecipare il più possibile anche se non personalmente (causa distanza) alle loro iniziative, ad esempio come quella del contest fotografico di ieri”. A parlare è Antonio Garau, responsabile del comitato difesa dei diritti dei cittadini Roberto Siro La Maddalena.

“Purtroppo – spiega Garau – sarà una battaglia lunga e tortuosa, noi isolani ieri ad esempio abbiamo ricevuto la prima nota ufficiale in due anni dal ministro Speranza che dice ancora una volta no alla riapertura, ovviamente non molleremo come non molleremo per riavere tutti i servizi usurati in questi anni, ecco perché ci sentiamo di metterci e stare al fianco di questo meraviglioso gruppo, sperando che l’esito finale sia diverso dal nostro”.

