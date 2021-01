Stop alle classi pollaio e meno precariato, “Priorità alla scuola” scende in piazza a Genova

Genova. Oggi, lunedì 25 gennaio, anche a Genova, la rete Priorità Alla Scuola, insieme a sindacati e partiti politici come Rifondazione e Pap, organizza presidi, manifestazioni e assemblee pubbliche in 23 città italiane. Tra queste anche Genova dove l’appuntamento è alle 15e30 in piazza De Ferrari, davanti alla sede della Regione Liguria.

Il 25 gennaio è il giorno di rientro in classe per il 50% degli studenti delle superiori, ma anche il giorno in cui chiudono le iscrizioni alle scuole per l’anno scolastico 2021-22.

