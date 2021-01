Villa Faraldi. Per il comune di Villa Faraldi il 2021 incomincia con una buona notizia. La cittadina infatti è entrata nei Comuni vincenti di EOLO Missione Comune, il progetto che prevede la donazione di 1 milione di euro all’anno in premi tech per tre anni ai Comuni con meno di 5.000 abitanti.

