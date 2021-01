Altare, donna investita in via Montenotte: ricoverata al Santa Corona, è in condizioni critiche

Altare. Condizioni estremamente critiche per Gabriella Saroldi, ex milite della Croce Bianca di Altare e centralinista del 118, che nel pomeriggio di ieri (intorno alle 16) è stata investita in via Montenotte nei pressi del centro sportivo Zero Novanta.

Secondo quanto riferito, la donna 80enne stava passeggiando con un’amica, quando un giovane l’avrebbe travolta con l’auto. Nell’impatto, ha riportato diversi traumi, tra i quali anche un ematoma cerebrale.

