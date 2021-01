Assi di forza, ipotesi bus elettrici al posto dei filobus: progetto aggiudicato a Italferr

Genova. È stata aggiudicata a Italferr la progettazione definitiva dei quattro assi di forza filoviari del trasporto pubblico genovese. È quanto emerge da fonti del Comune in attesa della pubblicazione dell’esito della gara che avverrà nelle prossime ore. Si tratta della stessa azienda del gruppo Ferrovie che, insieme ad altre aziende del settore, aveva vinto anche il bando per la prima fase di progettazione del prolungamento della metropolitana a Canepari e della monorotaia Aeroporto-Erzelli.

La novità è che, rispetto allo studio di fattibilità tecnico-economica presentato da Tursi al Mit per ottenere il finanziamento da oltre 471 milioni, potrebbero esserci modifiche sostanziali. Il progetto preliminare del Comune prevedeva 40,5 chilometri di nuova rete filoviaria, percorsi in sede propria per il 70% e l’acquisto di 145 filobus da 18 metri.

