Autostrade, code tra A12 e A7 per cantieri: traffico congestionato a Bolzaneto e Sampierdarena

Genova. Ancora una giornata di code e disagi per chi viaggia sulle autostrade genovesi, oggetto in questi giorni di manutenzioni straordinarie in alcune importanti gallerie della rete.

Dopo le chiusure di ieri degli svincoli tra A12 e A7, da Livorno in direzione Genova Ovest-A10, e tra A7 e a A12, da Milano in direzione Livorno, anche questa mattina si stanno verificando code e rallentamenti sugli svincoli obbligati.

