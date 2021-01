Covid, 271 nuovi positivi: 72 nel savonese

IN PROVINCIA DI SAVONA – Sono 1.325 i residenti positivi in provincia di Savona, con una diminuzione complessiva di 119 persone rispetto a ieri. I nuovi casi sono 72. Le persone ricoverate in ospedale scendono a 101 (4 meno di ieri), sale di un valore il numero dei pazienti in terapia intensiva, 10. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 930. Nessun decesso nella Asl2. Sul fronte vaccini 8.679 le dosi somministrate dal 27 dicembre ad oggi, 1008 hanno già ricevuto la seconda dose; 270 quelle programmate per oggi.

IN LIGURIA. Sono 271 i nuovi casi di coronavirus registrati dal bollettino Alisa/Regione di oggi per il ministero della Salute. Il dato è relativo a 4.629 tamponi molecolari effettuati.

