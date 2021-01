Giornata della memoria, Associazione Italia Israele di Savona: “Un video per non dimenticare l’orrore della Shoah”

Savona. “Abbiamo realizzato un video – fanno sapere dall’Associazione Italia Israele di Savona -, con testimonianze e riflessioni dei nostri associati, perché non venga mai dimenticato l’orrore della Shoah. Il video è stato inoltrato alle direzioni didattiche delle scuole medie inferiori di Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Finale Ligure, Boissano, Loano ed Albenga ed alcuni istituti delle medie superiori affinché possa essere proposto agli studenti e diventare spunto di riflessione”, accogliendo pienamente l’invito dei legislatori di coinvolgere gli studenti.

Ogni anno, in questa data, sono “organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione”, quest’anno, però, data la particolare situazione in cui ci troviamo dovuta alla pandemia e alle conseguenti restrizioni imposte dai Dpcm, sarà impossibile organizzare eventi in presenza.

