Il Tar boccia l’appalto del campo di atletica, La Monica (Vince Imperia): «Comune irrazionale ed imprudente»

Imperia. Il consigliere comunale di Vince Imperia Davide La Monica interviene sul tema dei lavori al Campo di atletica “A. Lagorio” ed in merito alla recente Sentenza del TAR Liguria che ha annullato l’appalto di tali lavori: «Ieri è stata pubblicata la sentenza del TAR Liguria che annulla il provvedimento del Comune di Imperia di aggiudicazione della gara di appalto per la realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione e ripavimentazione della pista di atletica del Campo A. Lagorio, condannando L’Ente a risarcire i danni subiti dalla società ricorrente oltre che le spese legali sostenute, il tutto per un importo complessivo ammontante a circa 23.000 euro. Nella parte motiva della sentenza del TAR, si legge a chiare lettere che il Comune di Imperia ha deciso di aggiudicare l’appalto dei lavori del campo di atletica senza effettuare il c.d. giudizio di equivalenza tra quanto indicato nel bando di gara e quanto contenuto nelle offerte ricevute, finendo per affidare l’appalto a ditte che non hanno garantito il livello qualitativo delle opere previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, mettendo di conseguenza a rischio il declassamento la struttura sportiva ai sensi della Circolare Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) del 2019. In soldoni, Il TAR ha stabilito che l’aggiudicazione è illegittima poiché il Comune ha deciso di affidare l’appalto a ditte che non hanno garantito la tipologia costruttiva indicata nel Capitolato Speciale di appalto e dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, mettendo quindi a rischio l’interesse pubblico al mantenimento del livello qualitativo dell’impianto sportivo».

... » Leggi tutto