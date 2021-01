Nonostante la pandemia stabile il mercato immobiliare nel savonese

Savona. È una chiusura d’anno tutto sommato positiva quella che riguarda i prezzi del mattone in Liguria dove, nel confronto con il 2019 i costi delle compravendite risultano pressoché stabili (+0,4%) e i canoni di affitto recuperano il 2,4%. È quanto rilevato dall’Osservatorio di Immobiliare.it (www.immobiliare.it) sul settore residenziale in regione.

A dicembre 2020, mese a cui si riferisce la rilevazione, per comprare casa in Liguria si sono richiesti in media 2.515 euro al metro quadro; per le locazioni la cifra media si è attestata a 8,5 euro/mq.

