Sentenza storica sul porto di Baia Verde a Ospedaletti «L’Amministrazione si ritiene soddisfatta»

Ospedaletti. Il Consiglio di Stato, con sua sentenza inappellabile pubblicata il 22 gennaio 2021, ribalta la sentenza emessa in primo grado dal Tar Liguria che di fatto annullava il parere negativo espresso dalla Commissione, riguardo l’opportunità dell’acquisizione al patrimonio dello Stato delle opere realizzate dalla società Fin.Im.srl (dichiarata fallita nelle more del

giudizio) nell’area demaniale marittima insistente su Ospedaletti, comunemente nota come ‘Porto Turistico Marina di Baia Verde’.

... » Leggi tutto