Serie C Femminile: Campomorone irresistibile, Genoa cinico

Torna a vincere il Campomorone Lady e lo fa con una prestazione che finalmente ricorda quelle di tempi che sembrano lontanissimi. Ad Alessandria le biancoblù calano un perentorio 0-6 che ridona speranza e tanto ottimismo alla truppa di Pampolini ancora orfana di Bargi, ma con una Tortarolo in forma Champions.

Solo una squadra in campo e lavoro extra per Fara. Piemontesi che provano subito con un tiro parato da Costantini, ma da qui in poi è un monologo genovese. Tortarolo fa vedere di essere in giornata di forma clamorosa al 10° con una girata che sfiora il palo. Il gol del vantaggio arriva due minuti dopo quando Fara respinge il tiro di Nietante, ma la sfera diventa buona per Fallico che non fa sconti e insacca da due passi.

