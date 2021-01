Cervo, al via il concorso per dare un nome alla mascotte del borgo

Cervo. Mercoledì 27 gennaio è stato un pomeriggio di sorpresa e curiosità per i bambini della scuola primaria di Cervo. L’asinella Margherita dell’asineria del Ciapà, due pecore brigasche, un maialino addomesticato, una coppia di pappagalli e una serie di immagini sui lupi delle Alpi liguri scattate dal fotografo Gabriele Cristiani hanno popolato il giardino della scuola per farsi scoprire e conoscere. Obiettivo del

colorato incontro, che si è svolto in sicurezza seguendo le norme anti covid, presentare il concorso, tutto dedicato ai più piccoli, attraverso il quale decretare il nome che sarà dato al cervo in arrivo nel borgo in primavera.

