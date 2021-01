Covid, preoccupazione sindacati: “Vogliamo sapere come procede la vaccinazione per gli anziani”

Regione. “Le notizie che leggiamo in questi giorni sulla gestione della campagna vaccinale ci preoccupano. I numeri che sentiamo ogni giorno rispetto ai decessi non possono essere considerati mere statistiche, dobbiamo dargli volto e voce”. Lo comunicano, in una nota, le sigle sindacali Spi Cgil Fnp Cisl Uil Pensionati Liguria.

“I sindacati dei pensionati in questi giorni stanno chiedendo a gran forza che non si perda tempo, che si faccia tutto il possibile affinché la luce in fondo al tunnel sia sempre più vicina. Il piano vaccinale era appena partito e dopo qualche settimana è già da rivedere. Sono gli anziani le persone più fragili, quelle maggiormente esposte e più a rischio – spiegano -. Vorremmo sapere quali sono i cronoprogrammi, anche quelli stabiliti prima dei ritardi già annunciati. Vorremmo sapere come procede la prima fase, che prevedeva la vaccinazione, oltre che per i professionisti e gli operatori del sistema sanitario regionale E delle residenze, anche dei 12.780 ospiti delle strutture per anziani. E’ stata completata la copertura?”.

