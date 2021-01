Giorno della Memoria, a Varazze inaugurate le 14 pietre d’inciampo in memoria degli scomparsi nei lager nazisti

Varazze. Sono state inaugurate nella mattinata di oggi “Giorno della Memoria”, le 14 pietre d’inciampo relative ad altrettanti varazzini scomparsi nei lager nazisti.

Introdotta dal vice sindaco (facente funzione di sindaco) Luigi Pierfederici, seguito dall’ex sindaco e neo consigliere regionale Alessandro Bozzano, promotore dell’iniziativa, e dall’assessore alla cultura Mariangela Calcagno, la manifestazione ha visto l’alternarsi di diversi oratori, tra cui il Amnon Cohen, pediatra ed ex primario dell’ospedale San Paolo di Savona, in rappresentanza della comunità ebraica di Savona, del rappresentante Anpi Davide Petrini, dell’assessore comunale Paola Busso, in rappresentanza della scuola primaria di Varazze “Giuseppe Massone” e del parroco di Sant’Ambrogio don Claudio Doglio, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni d’arma: bersaglieri, marinai d’italia, carabinieri e gruppo alpini.

