La “memoria” di Varazze: pietre commemorative dedicate ai concittadini morti nei campi di sterminio

Varazze. Non è sufficiente che i loro nomi siano scolpiti nella memoria di ognuno: chi li ha conosciuti, di chi ne è parente. Occorre che si ricordino di loro anche i più giovani e le generazioni che verranno. Per questo nel Giorno della Memoria, la cittadina inaugura 14 pietre commemorative in piazza Nello Bovani. Ci sono impressi i nomi dei varazzini strappati alla vita nei campi di sterminio in Germania. Giovani, mai tornati a casa, mai dimenticati da Varazze.

L’idea è stata del consigliere regionale Alessandro Bozzano, quando ancora era sindaco. Portata avanti dalla sua squadra. “Non possiamo dimenticare questi poveri ragazzi – ha sottolineato l’assessore Maria Angela Calcagno – con questo gesto pensiamo a loro ma anche alle generazioni future, perché non si dimentichino e ricordino questa tragedia partendo proprio dalla consapevolezza che a subirla sono stati anche dei concittadini“.

