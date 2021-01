“Notti Insonni” di Giacomo Canale tocca quota 100 mila ascolti e visualizzazioni

Liguria. E’ stata vista o ascoltata circa 100 mila volte “Notti insonni”, la canzone scritta e interpretata dall’imprenditore ligure Giacomo Canale che, racconta i problemi di chi sta vivendo questa lunghissima pandemia sulla propria pelle.

Uscito a fine novembre 2020, il brano ed il relativo video sono stati un grande successo. La canzone è stata vista o ascoltata circa 100 mila volte in tutte le diverse piattaforme in cui è stata pubblicata ovvero Spotify, YouTube, Facebook (etc). Su Facebook il video è stato condiviso centinaia e centinaia di volte. segno che il messagio di speranza di Giacomo Canale è arrivato.

